7 LIEUES SOUS LA LUNE 7 rue du Ballon Sainte-Pazanne, 8 octobre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

« Jules est un ancien grand scientifique. Aujourd’hui, à 105 ans, il a un peu perdu la boule »..

2023-10-08 à ; fin : 2023-10-08 15:00:00. .

7 rue du Ballon TMP – THEATRE MUNICIPAL PAZENAIS

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« Jules used to be a great scientist. Today, at 105, he’s gone a bit crazy.

« Jules solía ser un gran científico. Hoy, a sus 105 años, se ha vuelto un poco loco.

« Jules ist ein ehemaliger großer Wissenschaftler. Heute, mit 105 Jahren, ist er ein wenig aus der Form geraten ».

