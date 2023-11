Journée « Bric à Brac » 7 Rue du 8 Mai 1945 Portes-lès-Valence, 19 novembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Côté évènement : Braderie vestimentaire – Bourse aux jouets – Création de cadeaux upcycling – Animation – Espace gourmand et Concert de Cake of Phone – Rock festif !.

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 16:00:00. .

7 Rue du 8 Mai 1945 Salle Georges Brassens

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Events : Clothing flea market – Toy fair – Upcycling gift creation – Entertainment – Gourmet area and Concert by Cake of Phone – Festive rock!

Eventos : Rastro de ropa – Feria del juguete – Creaciones de regalos de upcycling – Animación – Espacio gastronómico y concierto de Cake of Phone – ¡Rock festivo!

Auf der Veranstaltungsseite : Kleiderflohmarkt – Spielzeugbörse – Kreation von Upcycling-Geschenken – Animation – Gourmetbereich und Konzert von Cake of Phone – Festlicher Rock!

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme