Marche populaire d’été 7 rue du 7 Août Carspach, 22 juillet 2023, Carspach.

Carspach,Haut-Rhin

Parcours de 5,10 et 20 km. Possibilité repas en forêt. Renseignements 06 74 84 30 66.

2023-07-22 fin : 2023-07-23 15:00:00. EUR.

7 rue du 7 Août

Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est



Routes of 5, 10 and 20 km. Lunch available in the forest. Information 06 74 84 30 66

Rutas de 5, 10 y 20 km. Almuerzo disponible en el bosque. Información 06 74 84 30 66

Strecken von 5, 10 und 20 km. Möglichkeit, im Wald zu essen. Auskunft 06 74 84 30 66

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de tourisme du Sundgau