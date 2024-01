Spectacle de conte et bricole – Les trois frères Crados 7 Rue du 7 Aout 1944 Blond, samedi 10 février 2024.

Blond Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 21:30:00

Il était une fois trois frères, trois mécanos pas rigolos qui jouaient les métallos en transformant leur château en bric à brac rempli de frigos, autos, vélos, bateaux, motos, tout en morceaux. C’étaient les rois du fiasco, c’étaient les trois Crados.

Le décor se monte au fur et à mesure que l’histoire se fabrique, se déroule. Tous les décors sont conçus à base de métal, de tissu, de raphia collectés dans des casses ou des friperies.

Une histoire de recyclage et d’amitié.

Création et jeu Angélique Pennetier. Tout public à partir 5 ans.

7 Rue du 7 Aout 1944 Salle de spectacle

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Pays du Haut Limousin