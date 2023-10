NOCTURNE D’HALLOWEEN ET LES CONTES ÉTRANGES 7 Rue du 26ème RI Villey-le-Sec, 28 octobre 2023, Villey-le-Sec.

Villey-le-Sec,Meurthe-et-Moselle

La Citadelle lance la soirée spéciale Halloween ! Profitez donc pour frissonner lors de la dernière nocturne de la saison !

Accordéon et violoncelles se mêlent à ces histoires étranges pour créer un univers burlesque et grinçant, sans que l’on sache si l’on doit rire ou trembler d’effroi.

Le public sera accueilli à 19h30 à la Batterie Sud avant d’être transféré au Réduit dans le train rouge emblématique du fort, camouflé par l’obscurité, afin de découvrir un monde étrange où les univers se mélangent.

Ne ratez pas le dernier train pour le retour vers un monde plus familier afin de reprendre des forces avec un repas quelque peu bizarre, avant d’écouter les contes étranges d’Halloween.

Attention, la soirée est déconseillée aux enfants de mois de 10 ans !

Avec Julie Ory, conteuse et violoncelliste, et Pierre Zimmer, accordéoniste.

Réservation obligatoire, dans la limite des places (150).. Tout public

Samedi 2023-10-28 19:30:00 fin : 2023-10-28 . 30 EUR.

7 Rue du 26ème RI

Villey-le-Sec 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est



La Citadelle launches a special Halloween evening! So take advantage of the last night of the season to be thrilled!

Accordion and cellos mingle with these strange stories to create a burlesque and gritty universe, where you don’t know whether to laugh or shiver with fright.

Audiences will be welcomed at 7.30pm at the Batterie Sud before being transferred to the Réduit in the fort’s emblematic red train, camouflaged by darkness, to discover a strange world where universes mingle.

Don’t miss the last train back to a more familiar world, where you can regain your strength with a somewhat bizarre meal, before listening to the strange tales of Halloween.

Warning: this evening is not recommended for children under 10!

With Julie Ory, storyteller and cellist, and Pierre Zimmer, accordionist.

Reservations essential, subject to availability (150).

La Citadelle organiza una velada especial de Halloween Aprovecha la última noche de la temporada para pasar miedo

Acordeón y violonchelos se mezclan con estas extrañas historias para crear un universo burlesco y descarnado, en el que no sabrá si reír o estremecerse de miedo.

El público será recibido a las 19:30 h en la Batería Sur antes de ser trasladado al Réduit en el emblemático tren rojo del fuerte, camuflado por la oscuridad, para descubrir un extraño mundo donde los mundos se mezclan.

No pierda el último tren de regreso a un mundo más familiar para reponer fuerzas con una comida un tanto bizarra, antes de escuchar las extrañas historias de Halloween.

Advertencia: ¡esta velada no está recomendada para menores de 10 años!

Con Julie Ory, cuentacuentos y violonchelista, y Pierre Zimmer, acordeonista.

Reserva obligatoria, hasta completar aforo (150 personas).

Die Zitadelle startet einen speziellen Halloween-Abend! Genießen Sie den letzten Abend der Saison!

Akkordeon und Cello mischen sich mit diesen seltsamen Geschichten und erschaffen eine burleske und gruselige Welt, bei der man nicht weiß, ob man lachen oder vor Angst zittern soll.

Das Publikum wird um 19:30 Uhr in der Batterie Sud empfangen, bevor es mit dem symbolträchtigen roten Zug des Forts, der durch die Dunkelheit getarnt ist, in das Reduit gebracht wird, um dort eine seltsame Welt zu entdecken, in der sich die Welten vermischen.

Verpassen Sie nicht den letzten Zug zurück in eine vertraute Welt, um sich mit einem etwas bizarren Essen zu stärken, bevor Sie den seltsamen Halloween-Geschichten lauschen.

Achtung, der Abend ist für Kinder unter 10 Jahren nicht geeignet!

Mit Julie Ory, Erzählerin und Cellistin, und Pierre Zimmer, Akkordeonist.

Reservierung erforderlich, im Rahmen der begrenzten Anzahl von Plätzen (150).

