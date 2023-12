Les nuits de la lecture – Kératine, théâtre d’objets 7 Rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe, 19 janvier 2024, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 19:30:00

Spectacle de la Cie La Petite Vitesse aussi drôle que merveilleux. Kératine est une marionnette tout en perruque, un œil au centre d’un visage bien coiffé, le corps souple et chevelu, ses bras, deux couettes. Kératine conte dans son langage, avec ses propres marionnettes, sa version personnelle et chevelue du petit chaperon rouge. Pour elle, le cheveu est le fil conducteur. L’histoire se décoiffe et la fin s’ébouriffe. Gratuit, réservation recommandée. De 7 à 107 ans. Durée 30 min, pot offert après le spectacle..

7 Rue d’Ingolsheim

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Monts du Limousin