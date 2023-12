Initiation à l’impression – Dessiner, graver, imprimer 7 Rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe, 1 décembre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Venez créer vos propres cartes de vœux avec Babé, de l’Atelier des Astres ! Dessiner, graver, imprimer… et imprimer encore et encore ! Voilà le programme de cet atelier d’initiation à la linogravure. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Matériel et bonne humeur fournies ! En plus un goûter est offert à 16h15. Gratuit, sur inscription, pour enfants de 6 à 13 ans..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. EUR.

7 Rue d’Ingolsheim

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and create your own greeting cards with Babé from Atelier des Astres! Draw, engrave, print… and print some more! That’s the program for this introductory linocut workshop. Children under 8 must be accompanied by an adult. Materials and fun provided! Plus a snack at 4:15pm. Free, with registration, for children aged 6 to 13.

¡Ven a crear tus propias tarjetas de felicitación con Babé, del Atelier des Astres! Dibuja, graba, imprime… ¡y sigue imprimiendo! Ese es el programa de este taller de iniciación al linograbado. Los menores de 8 años deberán ir acompañados de un adulto. Material y diversión incluidos Merienda a las 16.15 h. Gratuito, previa inscripción, para niños de 6 a 13 años.

Gestalten Sie Ihre eigenen Grußkarten mit Babé aus dem Atelier des Astres! Zeichnen, gravieren, drucken… und immer wieder drucken! Das ist das Programm dieses Workshops zur Einführung in den Linolschnitt. Kinder unter 8 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Material und gute Laune werden gestellt! Außerdem wird um 16:15 Uhr ein Snack angeboten. Kostenlos, nach Anmeldung, für Kinder von 6 bis 13 Jahren.

