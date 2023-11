Exposition de photographies ARTchitectures – Médiathèque 7 Rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe, 14 octobre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

La médiathèque présente l’exposition de photographies d’Antoine Bergeal sur l’architecture urbaine moderne. Avec son regard artistique, Antoine parvient à capter et à mettre en avant la beauté dans le banal et le transforme en « œuvre d’art ». « J’ai eu la chance de voyager, ce qui m’a donné la possibilité de lancer mes yeux dans des environnements surprenants, inspirants ! La photo m’a toujours permis d’aborder différemment les choses et de partager ainsi mes regards sur des environnements variés. Grand amateur de photos urbaines d’architecture, j’aime toujours essayer de trouver des axes de prises de vue mettant en scène des bâtiments spéciaux, jouant sur les lignes, la perspective, le contraste et le ciel. Je vous propose donc dans cette exposition de faire un tour des réalisations architecturales qui m’ont le plus plu et inspiré. ».

2023-10-14 fin : 2023-11-19 . EUR.

7 Rue d’Ingolsheim Médiathèque

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The mediatheque presents Antoine Bergeal?s exhibition of photographs of modern urban architecture. With his artistic eye, Antoine manages to capture and highlight the beauty in the banal, transforming it into a « work of art ». « I?ve been lucky enough to travel, which has given me the opportunity to cast my eyes into surprising, inspiring environments! Photography has always allowed me to approach things in a different way, and to share my views on a variety of environments. As a great fan of urban architecture photography, I always like to try and find ways of shooting special buildings, playing on lines, perspective, contrast and the sky. So, in this exhibition, I’d like to take you on a tour of the architectural achievements that have most pleased and inspired me. »

La mediateca presenta la exposición de fotografías de arquitectura urbana moderna de Antoine Bergeal. Con su ojo artístico, Antoine consigue captar y resaltar la belleza de lo banal, transformándolo en una « obra de arte ». « He tenido la suerte de viajar, lo que me ha dado la oportunidad de posar mis ojos en entornos sorprendentes e inspiradores La fotografía siempre me ha permitido dar un enfoque diferente a las cosas y compartir mis puntos de vista sobre una gran variedad de entornos. Como gran aficionado a la fotografía de arquitectura urbana, siempre me gusta buscar formas de fotografiar edificios especiales, jugando con las líneas, la perspectiva, el contraste y el cielo. Así que en esta exposición me gustaría llevarles a recorrer los logros arquitectónicos que más me han complacido e inspirado »

Die Mediathek präsentiert die Fotoausstellung von Antoine Bergeal über die moderne städtische Architektur. Mit seinem künstlerischen Blick gelingt es Antoine, die Schönheit im Banalen einzufangen und hervorzuheben und es in ein « Kunstwerk » zu verwandeln. « Ich hatte das Glück zu reisen, was mir die Möglichkeit gab, meine Augen in überraschende und inspirierende Umgebungen zu werfen! Die Fotografie hat es mir immer ermöglicht, die Dinge anders anzugehen und meinen Blick auf verschiedene Umgebungen zu teilen. Ich bin ein großer Liebhaber urbaner Architekturfotos und versuche immer, neue Wege zu finden, um besondere Gebäude in Szene zu setzen, indem ich mit Linien, Perspektiven, Kontrasten und dem Himmel spiele. Ich schlage Ihnen also in dieser Ausstellung vor, einen Rundgang durch die architektonischen Errungenschaften zu machen, die mir am besten gefallen und mich inspiriert haben. »

