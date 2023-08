Conférence – Noms de lieux et noms de famille de Bessines et de ses alentours 7 Rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe, 8 septembre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Yves Lavalade, linguiste et spécialiste de la langue occitane (dont la médiathèque possède plusieurs dictionnaires ainsi que son guide occitan de la flore) nous fait l’honneur de sa présence à la médiathèque Au fil des mots. Il sera question de toponymie, mais aussi de nos noms de famille, leurs origines, leurs significations, des facéties de la langue à travers notre longue histoire… L’entrée est libre et gratuite. Pour continuer la discussion, un petit pot sera offert !.

2023-09-08 fin : 2023-09-08 20:30:00. EUR.

7 Rue d’Ingolsheim Médiathèque

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Yves Lavalade, linguist and specialist in the Occitan language (whose media library has several dictionaries, as well as his Occitan guide to flora) is honoring us with his presence at the Au fil des mots media library. We’ll be talking about toponymy, but also about our family names, their origins and meanings, and the vagaries of language throughout our long history… Admission is free. To keep the discussion going, we’ll be offering a small drink!

Yves Lavalade, lingüista y especialista de la lengua occitana (cuya mediateca cuenta con varios diccionarios, así como su guía occitana de la flora) nos honrará con su presencia en la mediateca Au fil des mots. Hablaremos de toponimia, pero también de nuestros apellidos, de sus orígenes y significados, de los caprichos de la lengua a lo largo de nuestra dilatada historia… La entrada es gratuita. Para continuar el debate, ¡se ofrecerá una pequeña bebida!

Yves Lavalade, Linguist und Spezialist für die okzitanische Sprache (die Mediathek besitzt mehrere Wörterbücher sowie seinen okzitanischen Führer zur Flora), beehrt uns mit seiner Anwesenheit in der Mediathek Au fil des mots. Es wird um Toponymie gehen, aber auch um unsere Familiennamen, ihre Ursprünge, ihre Bedeutungen und die Scherze der Sprache im Laufe unserer langen Geschichte… Der Eintritt ist frei und kostenlos. Um die Diskussion fortzusetzen, wird ein kleiner Umtrunk angeboten!

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Monts du Limousin