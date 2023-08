Exposition – Enfin, un peu d’Humair frais ! 7 Rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe, 25 août 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

La médiathèque est fière d’accueillir des tableaux du peintre Michel Humair, prêt gracieux du jeune musée Michel Humair situé à Bersac. Aquarelles de primates amoureux sur buvard, acryliques abstraites ou semi-figuratives sur toile ou papier marouflés forment un très bref aperçu de l’œuvre de ce peintre de l’école de Paris, dont la démarche a été qualifiée par la critique « d’impressionniste d’abstraction lyrique ». Ces œuvres évoquent des formes, des figures parfois totalement oubliées au profit du rythme, des superpositions et des enchaînements de couleurs. Le musée Michel Humair à Bersac est ouvert au public. Catalogues en consultation. Horaires d’ouverture : en août mardi 14h-17h, mercredi, jeudi et vendredi 9h-12h/14h-17h, samedi 10h-16h ; le reste de l’année : mardi 14h-18h, mercredi 9h-12h/14h-18h, vendredi 13h30-17h30, samedi 10h-16h30..

2023-08-25 fin : 2023-09-30 . EUR.

7 Rue d’Ingolsheim Médiathèque

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The media library is proud to welcome paintings by the painter Michel Humair, on loan from the young Michel Humair Museum in Bersac. Watercolors of amorous primates on blotting paper, abstract or semi-figurative acrylics on canvas or marouflaged paper form a brief overview of the work of this painter from the Paris School, whose approach has been described by critics as « impressionist lyrical abstraction ». These works evoke shapes and figures, sometimes completely forgotten in favor of rhythm, superimpositions and color sequences. The Musée Michel Humair in Bersac is open to the public. Catalogs available for consultation. Opening hours: in August Tuesday 2pm-5pm, Wednesday, Thursday and Friday 9am-12pm/14pm-17pm, Saturday 10am-4pm; rest of the year: Tuesday 2pm-6pm, Wednesday 9am-12pm/14pm-18pm, Friday 1:30pm-5:30pm, Saturday 10am-4:30pm.

La biblioteca multimedia se enorgullece de acoger cuadros del pintor Michel Humair, cedidos por el joven museo Michel Humair de Bersac. Acuarelas de primates amorosos sobre papel secante, acrílicos abstractos o semifigurativos sobre lienzo o papel marouflage ofrecen una brevísima panorámica de la obra de este pintor de la Escuela de París, cuyo enfoque ha sido descrito por la crítica como « abstracción lírica impresionista ». Estas obras evocan formas y figuras a veces completamente olvidadas en favor del ritmo, las superposiciones y las secuencias de colores. El Museo Michel Humair de Bersac está abierto al público. Catálogos disponibles para consulta. Horario de apertura: en agosto, martes de 14.00 a 17.00 h, miércoles, jueves y viernes de 9.00 a 12.00 h/14.00 h-17.00 h, sábado de 10.00 a 16.00 h; el resto del año, martes de 14.00 a 18.00 h, miércoles de 9.00 a 12.00 h/14.00 h-18.00 h, viernes de 13.30 a 17.30 h, sábado de 10.00 a 16.30 h.

Die Mediathek ist stolz darauf, Bilder des Malers Michel Humair als Leihgabe des jungen Michel-Humair-Museums in Bersac präsentieren zu können. Aquarelle von verliebten Primaten auf Löschpapier, abstrakte oder halbfigurative Acrylbilder auf Leinwand oder Papier bilden einen sehr kurzen Einblick in das Werk dieses Malers der Pariser Schule, dessen Ansatz von der Kritik als « lyrisch-abstrakter Impressionist » bezeichnet wurde. Diese Werke erinnern an Formen und Figuren, die manchmal zugunsten von Rhythmus, Überlagerungen und Farbabfolgen völlig vergessen wurden. Das Museum Michel Humair in Bersac ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Kataloge können eingesehen werden. Öffnungszeiten: im August Dienstag 14-17 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 9-12/14-17 Uhr, Samstag 10-16 Uhr; den Rest des Jahres: Dienstag 14-18 Uhr, Mittwoch 9-12/14-18 Uhr, Freitag 13.30-17.30 Uhr, Samstag 10-16.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Monts du Limousin