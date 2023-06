Loire Wine Home – l’Oenologie Dévoilée – Oenotourisme en Val de Loire 7 rue des Vallées Amboise, 30 juin 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Découverte des vins et vignobles de Loire lors d’animations de dégustation. Animation de jeux de dégustation..

Mercredi à 09:00:00 ; fin : . 20 EUR.

7 rue des Vallées

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the wines and vineyards of the Loire at tasting events. Wine-tasting games.

Presentación de los vinos y viñedos del Loira con motivo de las actividades de degustación con alojamiento de pago, a domicilio o en empresas. Posibilidad de excursiones por el viñedo. Organización de juegos de degustación.

Entdeckung der Loire Weine und Weinberge bei Kostproben in vermieteter Unterbringung, zu Hause oder im Geschäft. Ausflugsmöglichkeit in die Weinberge. Spiele und Weinprobe.

Mise à jour le 2023-06-22 par OFFICE AMBOISE