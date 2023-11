Marché du Grenier Solidaire Valserhône (ex Emmaüs) 7 rue des usines Valserhône, 23 septembre 2023, Valserhône.

Valserhône,Ain

L’association le Grenier Solidaire Valserhône propose à la vente à bas prix des habits, de la puériculture, de la vaisselle, déco etc. etc..

2023-09-23 13:00:00 fin : 2023-09-23 17:00:00. .

7 rue des usines ARLOD

Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The Grenier Solidaire Valserhône association sells clothes, childcare items, crockery, decorations, etc. at low prices.

La asociación Grenier Solidaire Valserhône vende a bajo precio ropa, artículos de puericultura, vajilla, artículos de decoración, etc.

Der Verein le Grenier Solidaire Valserhône bietet Kleidung, Kinderpflege, Geschirr, Deko etc. etc. zu niedrigen Preisen zum Verkauf an.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme Terre Valserine