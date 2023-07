FESTIVAL DE THAU : SANDRA NKAKÉ & FATOUMATA DIAWARA & LES NÉGRESSES VERTES 7 rue des Tonneliers Mèze, 22 juillet 2023, Mèze.

Mèze,Hérault

Un pan historique du rock underground français à vivre au port de Mèze !.

2023-07-22 20:00:00 fin : 2023-07-22 . EUR.

7 rue des Tonneliers

Mèze 34140 Hérault Occitanie



Experience the history of French underground rock at the port of Mèze!

¡Viva la historia del rock underground francés en el puerto de Mèze!

Ein historischer Teil des französischen Underground-Rocks, den man im Hafen von Mèze erleben kann!

Mise à jour le 2023-06-22 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE