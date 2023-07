FESTIVAL DE THAU : FLOX & TIKEN JAH FAKOLY 7 rue des Tonneliers Mèze, 21 juillet 2023, Mèze.

Mèze,Hérault

Une soirée où le reggae tisse ses influences à travers le monde : à la sauce électro, le mix parfait entre anglaise et à la sauce africaine avec Tiken Jah Fakoly et son Braquage de pouvoir !.

2023-07-21 20:30:00 fin : 2023-07-21 . EUR.

7 rue des Tonneliers

Mèze 34140 Hérault Occitanie



An evening where reggae weaves its influences around the world: electro, the perfect mix of English and African with Tiken Jah Fakoly and his Braquage de pouvoir!

Una velada en la que el reggae teje sus influencias alrededor del mundo: ¡electro, la mezcla perfecta de inglés y africano con Tiken Jah Fakoly y su Braquage de pouvoir!

Ein Abend, an dem der Reggae seine Einflüsse in die ganze Welt webt: mit Elektro-Sauce, dem perfekten englischen Mix, und mit afrikanischer Sauce mit Tiken Jah Fakoly und seinem Powerraub!

Mise à jour le 2023-06-22 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE