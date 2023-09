DINER CONCERT MEIKHANEH 7 rue des Tilleuls Le Saulcy, 18 novembre 2023, Le Saulcy.

Le Saulcy,Vosges

Diner concert avec le groupe « MEÏKHANEH » (musique du monde)

Sur réservation. Tout public

Samedi 2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 22:00:00. .

7 rue des Tilleuls salle hélicoop

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est



Dinner concert with the « MEÏKHANEH » group (world music)

On reservation

Cena-concierto con el grupo « MEÏKHANEH » (músicas del mundo)

Con reserva previa

Dinnerkonzert mit der Gruppe « MEÏKHANEH » (Weltmusik)

Auf Reservierung

