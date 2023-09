APERO CONCERT ON S’VOYAIT DEJA 7 rue des Tilleuls Le Saulcy, 8 octobre 2023, Le Saulcy.

Le Saulcy,Vosges

Apéro concert du groupe « on s’voyait déjà » (chansons français)

Sur réservation. Tout public

Dimanche 2023-10-08 16:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. 10 EUR.

7 rue des Tilleuls salle hélicoop

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est



Aperitif concert by the group « on s’voyait déjà » (French songs)

On reservation

Concierto de aperitivo del grupo « on s’voyait déjà » (canciones francesas)

Por reserva

Apérokonzert der Gruppe « on s’voyait déjà » (französische Lieder)

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-09-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES