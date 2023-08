DINER CONCERT : BARZINGAULT 7 rue des Tilleuls Le Saulcy, 8 septembre 2023, Le Saulcy.

Le Saulcy,Vosges

» Quand on ne sait pas où on va, il faut se souvenir d’où on vient dit le vieil adage alors venir fêter mes 20 ans de scène dans ce lieu de résistance culturel – à Hélicoop – est comme une évidence !

Nous serons le 8 septembre 2023 en quartet piano/accordéon/violon/contrebasse et nous ferons un tour de nos 5 albums ainsi que des anecdotes vécues au cours de nos 1600 concerts dans le pays. Je vous promets un moment primesautier. »

Réservation recommandée. Tout public

Vendredi 2023-09-08 20:00:00 fin : 2023-09-08 22:30:00. 25 EUR.

7 rue des Tilleuls Quieux

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est



when you don’t know where you’re going, you’ve got to remember where you came from » goes the old adage, so coming to celebrate my 20 years on stage in this place of cultural resistance – at Hélicoop – is a no-brainer!

We’ll be there on September 8, 2023, in a piano/accordion/violin/double bass quartet, and we’ll be taking you on a tour of our 5 albums and anecdotes from our 1,600 concerts around the country. I promise you a bountiful time. »

Booking recommended

cuando no sabes adónde vas, tienes que recordar de dónde vienes », dice el viejo refrán, así que venir a celebrar mis 20 años sobre el escenario en este lugar de resistencia cultural -en Hélicoop- ¡es una elección obvia!

Estaremos allí el 8 de septiembre de 2023, en un cuarteto de piano/acordeón/violín/contrabajo, y haremos un recorrido por nuestros 5 álbumes, así como por las anécdotas de nuestros 1.600 conciertos por todo el país. Te prometo que lo pasarás en grande. »

Reserva recomendada

« Wenn man nicht weiß, wohin man geht, muss man sich daran erinnern, woher man kommt, sagt ein altes Sprichwort. Meine 20-jährige Bühnenkarriere an diesem Ort des kulturellen Widerstands – im Helicoop – zu feiern, ist also eine Selbstverständlichkeit!

Am 8. September 2023 werden wir als Quartett Klavier/Akkordeon/Violine/Kontrabass auftreten und eine Tour durch unsere fünf Alben sowie Anekdoten von unseren 1600 Konzerten im ganzen Land machen. Ich verspreche Ihnen einen urwüchsigen Moment. »

Empfohlene Reservierung

Mise à jour le 2023-08-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES