Concert Off de Jazz en Touraine avec le group KLT et Rania Bahzad 7 Rue des Sports Parçay-Meslay, 10 septembre 2023, Parçay-Meslay.

Parçay-Meslay,Indre-et-Loire

Pour la 7e édition du Jazz off de Jazz en Touraine nous avons sélectionné un groupe de talent « KLT » avec la magnifique voix prometteuse de Rania Bahzad. Un mélange de musique Jazz et Soul mêlant acoustique et compositions modernes par des sonorités subtiles de Hip-Hop..

Dimanche 2023-09-10 16:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. EUR.

7 Rue des Sports

Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For the 7th edition of Jazz en Touraine’s Jazz Off, we’ve selected a talented group called « KLT », featuring the magnificent, promising voice of Rania Bahzad. A mix of Jazz and Soul music, blending acoustic and modern compositions with subtle Hip-Hop sounds.

Para la 7ª edición del Jazz Off de Jazz en Touraine, hemos seleccionado al talentoso grupo KLT, que cuenta con la magnífica y prometedora voz de Rania Bahzad. Una mezcla de jazz y soul, que combina composiciones acústicas y modernas con sutiles sonidos de hip-hop.

Für die 7. Ausgabe des Jazz off von Jazz en Touraine haben wir die talentierte Gruppe « KLT » mit der wunderschönen, vielversprechenden Stimme von Rania Bahzad ausgewählt. Eine Mischung aus Jazz- und Soulmusik, die Akustik und moderne Kompositionen mit subtilen Hip-Hop-Klängen verbindet.

Mise à jour le 2023-08-25 par ADT 37