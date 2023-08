Forum des associations 7 Rue des Sports Parçay-Meslay, 9 septembre 2023, Parçay-Meslay.

Parçay-Meslay,Indre-et-Loire

Venez à la rencontre des associations de la ville pour poursuivre ou démarrer une nouvelle activité..

Samedi 2023-09-09 09:00:00 fin : 2023-09-09 13:00:00. EUR.

7 Rue des Sports

Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and meet the town’s associations to pursue or start a new activity.

Venga a conocer las asociaciones de la ciudad para proseguir o iniciar una nueva actividad.

Treffen Sie sich mit den Vereinen der Stadt, um eine Aktivität fortzusetzen oder eine neue zu beginnen.

Mise à jour le 2023-08-25 par ADT 37