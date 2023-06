Amandine BONNEAU, Plumassière et Brodeuse 7 rue des Primevères Bergerac, 12 juin 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Méri-Li est une marque pour une féminité intemporelle. Créée par Amandine Bonneau en 2012, elle propose des lignes de prêt-à-porter femme, d’accessoires et de bijoux. Sa démarche artistique sublime les savoir-faire du passé, dentelles anciennes, plumes, broderies, etc… en les mariant au style présent pour que l’ensemble devienne intemporel.

Amandine portent un nouveau regard sur la beauté et la virtuosité des dentelles des XVIII° et début XIX°S qui deviennent aujourd’hui, le point de départ de son inspiration. Les dentelles s’intègrent aussi bien au prêt-à-porter qu’aux accessoires et bijoux. Elles se conjuguent avec d’autres savoir-faire tels que la broderie et la plumasserie. Les matières choisies sont traitées avec raffinement, les finitions sont soignées pour que la marque Méri-Li soit digne du savoir-faire et de la qualité Made In France.

Cours de coutures sur demande.

à ; fin : . .

7 rue des Primevères Atelier Méri-li

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Méri-Li is a brand for timeless femininity. Created by Amandine Bonneau in 2012, it offers lines of women’s ready-to-wear, accessories and jewellery. Her artistic approach sublimates the know-how of the past, antique lace, feathers, embroidery, etc… by marrying them with the present style so that the whole becomes timeless.

Amandine takes a new look at the beauty and virtuosity of the lace of the XVIII° and early XIX°S which today become the starting point of her inspiration. The laces can be integrated into ready-to-wear as well as accessories and jewellery. They are combined with other skills such as embroidery and plumasserie. The materials chosen are treated with refinement, and the finishes are meticulous to ensure that the Méri-Li brand is worthy of the Made In France know-how and quality

Sewing courses on request

Méri-Li es una marca de feminidad atemporal. Creada por Amandine Bonneau en 2012, ofrece prêt-à-porter femenino, accesorios y joyas. Su enfoque artístico sublima el saber hacer del pasado, los encajes antiguos, las plumas, los bordados, etc… casándolos con el estilo actual para que el conjunto se vuelva intemporal.

Amandine se fija en la belleza y el virtuosismo de los encajes del siglo XVIII y principios del XIX, que hoy se convierten en el punto de partida de su inspiración. Los cordones se integran tanto en el prêt-à-porter como en los accesorios y las joyas. Se combinan con otras habilidades, como el bordado y el trabajo con plumas. Los materiales elegidos se tratan con refinamiento, los acabados son meticulosos para que la marca Méri-Li sea digna del saber hacer y de la calidad Made In France

Cursos de costura a petición

Méri-Li ist eine Marke für zeitlose Weiblichkeit. Sie wurde 2012 von Amandine Bonneau gegründet und bietet Prêt-à-porter-Damenmode, Accessoires und Schmuck an. Ihr künstlerischer Ansatz sublimiert das Know-how der Vergangenheit, alte Spitzen, Federn, Stickereien usw., indem er sie mit dem Stil der Gegenwart verbindet, damit das Ganze zeitlos wird.

Amandine wirft einen neuen Blick auf die Schönheit und Virtuosität der Spitzen aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert, die heute zum Ausgangspunkt ihrer Inspiration werden. Spitzen lassen sich sowohl in Prêt-à-porter-Kleidung als auch in Accessoires und Schmuck integrieren. Sie lassen sich mit anderen Fertigkeiten wie Stickerei und Plumasserie kombinieren. Die ausgewählten Materialien werden mit Raffinesse verarbeitet, die Endverarbeitung ist sorgfältig, damit die Marke Méri-Li dem Know-how und der Qualität Made In France würdig ist

Nähkurse auf Anfrage

Mise à jour le 2023-06-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides