Sortie de résidence 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 12 janvier 2024, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:33:00

fin : 2024-01-12

Sortie de résidence

Il s’agit de voir une étape de création d’un spectacle. Ces rencontres sont imaginées comme des échanges permettant à vous, public, de voir le processus de création d’un spectacle, et à l’artiste de se confronter à un premier regard extérieur ! Venez vivre L’incroyable et renversante histoire de Georges au Pays des Certains de Jean Michel Achiary qui traverse ses montagnes dans un cri de tambours et de chants aux portes d’un pays de romans et de castagnes. Georges devient son personnage et parle de ses relations au monde…

C’est le tout nouveau projet de Jmi Achiary leader du Collectif Tribal Poursuite, qui nous propose un concert Jazz et Afro Jazz le 12 janvier à 18h33 au Cordon.

Tarifs : Participation libre et consciente.

7 Rue des Merveilles Le Cordon, bar associatif du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



