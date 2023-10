Atelier de décorations au Cordon 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 16 décembre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Durant les deux précédents mois, mains fileuses et doigts experts ont façonné lutins et décorations pour transformer les bourgs de Pougne et d’Hérissons en pays du Père Noël. Il est temps de découvrir le résultat. Et pour l’occasion, Le Cordon ouvre ses portes aux habitants de la commune pour d’autres ateliers qui raviront les impatients du sapin !

Confections de bougeoirs, réalisation de carte de vœux et préparation de sablés faite parler votre esprit de Noël et venez participer à ces ateliers qui sentent bon l’hiver !.

7 Rue des Merveilles Le Cordon, bar associatif du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Over the past two months, spinning hands and expert fingers have fashioned elves and decorations to transform the market towns of Pougne and Hérissons into Santa’s land. Now it’s time to see the results. And for the occasion, Le Cordon is opening its doors to local residents for other workshops that will delight those who can?t wait to see the tree!

From candlestick making to greeting card and shortbread making, get your Christmas spirit flowing and join us for these winter-scented workshops!

Durante los dos últimos meses, dedos expertos y manos hilanderas han confeccionado duendes y adornos para transformar las ciudades mercado de Pougne y Hérissons en el país de Papá Noel. Ahora es el momento de ver los resultados. Y para la ocasión, Le Cordon abre sus puertas a los vecinos para otros talleres que harán las delicias de quienes no ven la hora de ver el árbol

Desde la fabricación de portavelas y tarjetas de felicitación hasta el horneado de galletas, ¡deje fluir su espíritu navideño y participe en estos talleres que harán que el invierno cobre vida!

In den vergangenen zwei Monaten haben Spinnhände und geschickte Finger Elfen und Dekorationen geformt, um die Dörfer Pougne und Igel in das Land des Weihnachtsmannes zu verwandeln. Nun ist es an der Zeit, das Ergebnis zu bewundern. Und zu diesem Anlass öffnet Le Cordon seine Türen für die Einwohner der Gemeinde für weitere Workshops, die die Ungeduldigen unter dem Weihnachtsbaum begeistern werden!

Basteln Sie Kerzenhalter, gestalten Sie Grußkarten und backen Sie Shortbreads. Lassen Sie Ihre Weihnachtsstimmung sprechen und nehmen Sie an diesen Workshops teil, die einen Hauch von Winter versprühen!

