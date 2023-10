Sortie de résidence : Doumoun 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 1 décembre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Sortie de résidence ! Il s’agit de voir une étape de création de ce spectacle. Ces rencontres sont imaginées comme des échanges permettant à vous, public, de voir le processus de création d’un spectacle, et à l’artiste de se confronter à un premier regard extérieur.

Au travers de l’affaire des Enfants de la Creuse, Sergio Grondin revient avec un nouveau projet d’exploration documentaire autour des traumas de la séparation et de ce qui fait réparation.

Entre douleur intime d’une famille éclatée et sidération face à un scandale d’état, le comédien conteur réunionnais, s’approche au plus près des deux tragédies. Accompagné de la metteuse en scène Anne Marcel et de la musicienne Lisa Ducasse, il décide de raconter ces visages effacés entre petite et grande histoire.

Puisqu’on ne cicatrise jamais vraiment d’une blessure d’enfance, comment de zanfanbandoné devenir Domoun (humain) ?.

7 Rue des Merveilles LE NOMBRIL DU MONDE

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Out of residency! This is an opportunity to see a stage in the creation of this show. These encounters are conceived as exchanges enabling you, the audience, to see the creative process of a show, and the artist to confront a first outside view.

Sergio Grondin is back with a new documentary project exploring the traumas of separation and what it takes to make amends.

Between the intimate pain of a broken family and the astonishment of a state scandal, the actor-storyteller from Reunion Island gets as close as possible to both tragedies. Accompanied by director Anne Marcel and musician Lisa Ducasse, he decides to tell the story of these faces that have been erased from history.

Since childhood wounds never really heal, how does one go from zanfanbandoné to Domoun (human)?

¡Fuera de la residencia! Esta es una oportunidad para ver una etapa de la creación de este espectáculo. Estos encuentros están concebidos como intercambios que le permiten a usted, el público, ver el proceso creativo de un espectáculo, y al artista enfrentarse a una primera visión exterior.

Sergio Grondin vuelve con un nuevo documental que explora los traumas de la separación y lo que se necesita para enmendarlos.

Entre el dolor íntimo de una familia rota y el estupor de un escándalo de Estado, el actor y narrador reunionés se acerca lo más posible a ambas tragedias. Acompañado por la directora Anne Marcel y la música Lisa Ducasse, ha decidido contar la historia de estos rostros borrados de la historia.

Dado que las heridas de la infancia nunca cicatrizan realmente, ¿cómo se pasa de zanfanbandoné a Domoun (humano)?

Ausgang aus dem Wohnheim! Es geht darum, eine Etappe der Entstehung des Stücks zu sehen. Diese Treffen sind als Austausch gedacht, der es Ihnen, dem Publikum, ermöglicht, den Entstehungsprozess einer Aufführung zu sehen, und dem Künstler, sich mit einem ersten Blick von außen zu konfrontieren.

Im Fall der Kinder der Creuse kehrt Sergio Grondin mit einem neuen dokumentarischen Forschungsprojekt zurück, das sich mit dem Trauma der Trennung und der Wiedergutmachung befasst.

Zwischen dem intimen Schmerz einer zerrütteten Familie und der Fassungslosigkeit angesichts eines Staatsskandals nähert sich der Schauspieler und Erzähler aus La Réunion den beiden Tragödien. In Begleitung der Regisseurin Anne Marcel und der Musikerin Lisa Ducasse beschließt er, diese ausgelöschten Gesichter zwischen der kleinen und der großen Geschichte zu erzählen.

Wie wird aus einem zanfanbandoné ein Domoun (Mensch)?

