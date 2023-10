Ateliers de découverte 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 25 novembre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Ra-len-tissez, benaisez et prenez soin de vous ! Parce que les nuits rallongent, que la fatigue se fait ressentir et que les corps sont lourds en ce début d’hiver, on a eu envie de prendre soin de vous !

Pour cet après-midi consacré au bien-être, Le Nombril s’associe avec 6 praticiens de L’Arche du Bien-Être de Parthenay et proposent ensemble une initiation à différentes activités pour vous faire du bien.

Au fil de l’après-midi, découvrez massages, magnétismes, hypnothérapie, sophrologie, méditation, Taiji Quan et Gi Gong, toutes ces disciplines pour recharger vos batteries en énergies positives !

Petites infos utiles:

Durée : Ateliers de 43 minutes et des poussières d’histoires.

Pour en profiter jusqu’au bout : Profitez du Cordon, le bar associatif du Nombril, pour vous prendre un bon goûter ! Crêpes maison, jus de pommes et boissons chaudes, vous attendent au comptoir..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:03:00. .

7 Rue des Merveilles LE NOMBRIL DU MONDE

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Re-len-tissez, benaisez et prenez soin de vous! Because the nights are getting longer, fatigue is making itself felt and bodies are feeling heavy at the start of winter, we wanted to take care of you!

For this afternoon dedicated to well-being, Le Nombril has teamed up with 6 practitioners from L?Arche du Bien-Être in Parthenay to offer an introduction to a range of activities designed to make you feel good.

Over the course of the afternoon, discover massage, magnetism, hypnotherapy, sophrology, meditation, Taiji Quan and Gi Gong, all disciplines designed to recharge your batteries with positive energy!

Useful info:

Duration: 43-minute workshops.

To make the most of it: Enjoy a delicious snack at Le Cordon, the Nombril’s community bar! Home-made crepes, apple juice and hot drinks await you at the counter.

¡Re-len-tissez, benaisez et prenez de vous! Con las noches cada vez más largas, el cansancio haciéndose sentir y los cuerpos pesados por la llegada del invierno, ¡pensamos en cuidarte!

Para esta tarde dedicada al bienestar, Le Nombril se ha asociado con 6 practicantes del Arche du Bien-Être de Parthenay para ofrecerle una iniciación a una serie de actividades que le ayudarán a sentirse bien.

A lo largo de la tarde, descubra los masajes, el magnetismo, la hipnoterapia, la sofrología, la meditación, el Taiji Quan y el Gi Gong, todas ellas disciplinas destinadas a recargarle las pilas de energía positiva

Información útil:

Duración: talleres de 43 minutos.

Para aprovechar al máximo: ¡aproveche el Cordon, el bar de Le Nombril, para tomar un sabroso tentempié! Crepes caseros, zumo de manzana y bebidas calientes le esperan en el bar.

Ra-len-tissez, benaisez und kümmern Sie sich um sich selbst! Da die Nächte länger werden, die Müdigkeit sich bemerkbar macht und die Körper zu Beginn des Winters schwer sind, haben wir Lust, uns um Sie zu kümmern!

Für diesen Wellness-Nachmittag hat sich Le Nombril mit 6 Praktikern von L’Arche du Bien-Être in Parthenay zusammengetan und bietet gemeinsam eine Einführung in verschiedene Aktivitäten, die Ihnen guttun sollen.

Im Laufe des Nachmittags können Sie Massagen, Magnetismus, Hypnotherapie, Sophrologie, Meditation, Taiji Quan und Gi Gong kennenlernen, um Ihre Batterien mit positiver Energie aufzuladen!

Kleine nützliche Informationen:

Dauer: Workshops von 43 Minuten und ein paar Geschichten.

Um den ganzen Tag zu genießen: Im Cordon, der Vereinsbar des Nabel, können Sie sich einen leckeren Snack gönnen! Hausgemachte Crêpes, Apfelsaft und heiße Getränke warten auf Sie.

Mise à jour le 2023-10-27 par CC Parthenay Gâtine