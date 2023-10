Le royaume inconnu 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 10 novembre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Clotilde vous propose d’entrer dans les coulisses de sa prochaine création, un conte musical familial Le royaume inconnu.

À l’issue de sa deuxième semaine de résidence au Moulin du Marais à Lezay, elle vous propose un rendez-vous pour mettre sur la table ce qu’elle aura cuisiné, inventé et bidouillé à ce stade de la création. Du violoncelle, des mots, du piano, de la voix chantée et parlée, quelques notes de musique, le fil d’une histoire et les idées égarées ou trouvées …

Qu’il est bon de se laisser enchanter au coin du feu lors d’un automne pluvieux. Des questions ?

Âge : Conte musical jeune public.

Tarif : Participation libre et consciente

Sortie de résidence en petit comité, pensez à réserver..

7 Rue des Merveilles Le Cordon, bar associatif du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Clotilde invites you behind the scenes of her next creation, a family musical tale entitled Le royaume inconnu (The Unknown Kingdom).

At the end of her second week of residency at the Moulin du Marais in Lezay, she invites you to join her for a chat about what she’s been cooking up, inventing and tinkering with at this stage of the creative process. Cello, words, piano, sung and spoken voice, a few notes of music, the thread of a story and ideas lost or found?

It’s so good to be enchanted by the fire on a rainy autumn day. Any questions?

Age: Musical tale for young audiences.

Price: Free, conscious participation

Residency outing in small group, please reserve.

Clotilde le invita a descubrir los bastidores de su próxima creación, un cuento musical familiar titulado Le royaume inconnu (El reino desconocido).

Al final de su segunda semana de residencia en el Moulin du Marais de Lezay, le invita a charlar con ella sobre lo que ha estado cocinando, inventando y jugueteando en esta fase del proceso creativo. Violonchelo, palabras, piano, voz hablada y cantada, algunas notas musicales, el hilo de una historia e ideas perdidas o encontradas..

Da gusto dejarse hechizar por el fuego en un día lluvioso de otoño. ¿Alguna pregunta?

Edad: Cuento musical para público infantil.

Precio: Participación libre y consciente

Salida en grupo reducido, recuerde reservar.

Clotilde bietet Ihnen einen Blick hinter die Kulissen ihrer nächsten Kreation, einem musikalischen Familienmärchen Le royaume inconnu.

Am Ende ihrer zweiten Woche im Moulin du Marais in Lezay lädt sie Sie zu einem Treffen ein, um auf den Tisch zu bringen, was sie in diesem Stadium der Kreation gekocht, erfunden und gebastelt hat. Cello, Worte, Klavier, Gesangs- und Sprechstimme, ein paar Musiknoten, der Faden einer Geschichte und verirrte oder gefundene Ideen?

Wie schön ist es doch, sich in einem verregneten Herbst am Kamin verzaubern zu lassen. Haben Sie Fragen?

Alter: Musikalisches Märchen für junges Publikum.

Tarif: Freie und bewusste Teilnahme

Residenz-Ausflug im kleinen Kreis, denken Sie an eine Reservierung.

