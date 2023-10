Atelier d’initiation à la généalogie 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 6 novembre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Savoir d’où l’on vient pour comprendre qui l’on est

Vous êtes persuadés que vous descendez d’une lignée royale mais vous ne savez pas comment le prouver ? Vous voulez connaître les origines de mamie Josette ? Vous voulez découvrir vos racines ? Ou tout simplement comprendre la généalogie ?

Les intervenants des Archives Départementales des Deux-Sèvres et le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres vous disent tout.

Ensemble, ils tenteront de répondre à toutes vos questions et perceront les mystères de la généalogie.

Où chercher des renseignements ? Quelles informations trouver sur un acte civil ? Comment s’organiser ou encore quelles sources complémentaires utiliser aux Archives Départementales ?

Bientôt, reconstituer votre arbre généalogique n’aura plus de secret pour vous !.

7 Rue des Merveilles Le Cordon, bar associatif du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Know where you come from to understand who you are

You’re convinced you’re descended from royalty, but don’t know how to prove it? Would you like to know the origins of Granny Josette? Want to discover your roots? Or simply understand genealogy?

Speakers from the Archives Départementales des Deux-Sèvres and the Cercle Généalogique des Deux-Sèvres tell you all about it.

Together, they’ll try to answer all your questions and unravel the mysteries of genealogy.

Where to look for information? What information can you find on a civil record? How should you organize your research, and what additional sources should you use at the Archives Départementales?

Soon, reconstructing your family tree will hold no more secrets for you!

Saber de dónde vienes para entender quién eres

¿Está convencido de que desciende de la realeza pero no sabe cómo demostrarlo? ¿Le gustaría saber de dónde viene la abuela Josette? ¿Quiere descubrir sus raíces? ¿O simplemente comprender la genealogía?

Los conferenciantes de los Archivos Departamentales de Deux-Sèvres y del Cercle Généalogique des Deux-Sèvres se lo contarán todo.

Juntos intentarán responder a todas sus preguntas y desvelar los misterios de la genealogía.

¿Dónde buscar información? ¿Qué información se puede encontrar en un registro civil? ¿Cómo organizarse o qué fuentes complementarias pueden utilizarse en los Archivos Departamentales?

Pronto podrá reconstruir su árbol genealógico con facilidad

Wissen, woher man kommt, um zu verstehen, wer man ist

Sie sind überzeugt, dass Sie von einer königlichen Linie abstammen, wissen aber nicht, wie Sie das beweisen sollen? Möchten Sie wissen, woher Oma Josette stammt? Möchten Sie Ihre Wurzeln entdecken? Oder wollen Sie einfach nur die Genealogie verstehen?

Die Referenten der Archives Départementales des Deux-Sèvres und des Cercle Généalogique des Deux-Sèvres erzählen Ihnen alles.

Gemeinsam werden sie versuchen, all Ihre Fragen zu beantworten und die Geheimnisse der Genealogie zu lüften.

Wo kann man nach Informationen suchen? Welche Informationen sind in einer Zivilakte zu finden? Wie kann man sich organisieren oder welche zusätzlichen Quellen kann man in den Archiven des Departements nutzen?

Bald wird es kein Geheimnis mehr sein, dass Sie Ihren Stammbaum rekonstruieren können!

