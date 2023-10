Projection du film Auprès de ma bouse 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 4 novembre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Réalisé par Manon et Patrick Luneau, raconté par Yann Arthus-Bertrand. Le Cordon passe en mode cinéma ! On fait salle noire, on chauffe le poêle, on pétrit la pâte à crêpes et c’est parti pour une séance inédite.

Source d’émerveillement, de jeux ou de création artistique, la bouse grouille d’une activité intense. Ses habitants sont des héros surprenants et amusants dont nous découvrirons les mœurs insoupçonnées.

Des myriades d’insectes ont besoin de la bouse pour se nourrir, faire des rencontres amoureuses, pondre. Pour d’autres, c’est un terrain de chasse convoité. Irremplaçables recycleurs, les bouses et les animaux qui en dépendent sont un maillon nécessaire aux écosystèmes de notre planète. Elles sont indispensables à la vie.

En partenariat avec le FIFO, Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute, du 27 octobre au 1er novembre 2023..

7 Rue des Merveilles Le Cordon, bar associatif du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Directed by Manon and Patrick Luneau, narrated by Yann Arthus-Bertrand. Le Cordon goes into movie mode! A dark room is set up, the stove is heated, the pancake batter is kneaded, and off we go for a never-before-seen screening.

A source of wonder, games and artistic creation, the dung is teeming with activity. Its inhabitants are surprising and amusing heroes whose unsuspected ways of life we discover.

Myriads of insects need dung to feed, to make love and to lay eggs. For others, it’s a coveted hunting ground. Irreplaceable recyclers, dung and the animals that depend on it are a necessary link in our planet’s ecosystems. They are essential to life.

In partnership with the FIFO, Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute, from October 27 to November 1, 2023.

Dirigido por Manon y Patrick Luneau, narrado por Yann Arthus-Bertrand. Le Cordon se pone en modo cine Tenemos una sala oscura, calentamos los fogones, amasamos la masa de las tortitas y nos ponemos en marcha para una proyección inédita.

Fuente de asombro, juegos y creación artística, el estiércol rebosa actividad. Sus habitantes son héroes sorprendentes y divertidos cuyas insospechadas formas de vida descubrimos.

Miríadas de insectos necesitan el estiércol para alimentarse, hacer el amor y poner sus huevos. Para otros, es un codiciado coto de caza. Recicladores insustituibles, el estiércol y los animales que dependen de él son un eslabón necesario en los ecosistemas de nuestro planeta. Son esenciales para la vida.

En colaboración con el FIFO, Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute, del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2023.

Regie: Manon und Patrick Luneau, erzählt von Yann Arthus-Bertrand. Das Cordon geht in den Kinomodus über! Wir machen den Raum dunkel, heizen den Ofen auf, kneten den Pfannkuchenteig und los geht’s mit einer ganz neuen Vorstellung.

Der Misthaufen ist eine Quelle des Staunens, des Spiels oder der künstlerischen Kreation und wimmelt nur so von Aktivitäten. Seine Bewohner sind überraschende und lustige Helden, deren ungeahnte Mauern wir entdecken werden.

Myriaden von Insekten brauchen den Mist, um sich zu ernähren, sich zu verlieben und ihre Eier zu legen. Für andere ist er ein begehrtes Jagdgebiet. Als unersetzliche Recycler sind Dung und die Tiere, die von ihm abhängen, ein notwendiges Glied in den Ökosystemen unseres Planeten. Sie sind lebensnotwendig.

In Partnerschaft mit dem FIFO, Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute, vom 27. Oktober bis 1. November 2023.

