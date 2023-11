Visite contée La Balade à Pou 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 1 novembre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Pour clore cette semaine de la sorcière, faite revivre le rituel ancestral et mystérieux de Saint Pou et du Rabouni.

Les pieds ancrés dans ce village de Gâtine, remontez le temps pour découvrir la mythique Berthe et « épourer la pou ». Avis aux pétochards, c’est LE JOUR pour se libérer de ses trouilles !

Pour toute la tribu.

7 Rue des Merveilles Le Cordon, bar associatif du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To round off Witch Week, revive the mysterious ancestral ritual of Saint Pou and Rabouni.

With your feet firmly planted in this Gâtine village, step back in time to discover the mythical Berthe and « épourer la pou ». Calling all petochards, it’s THE DAY to get rid of your fears!

For the whole tribe

Como colofón a la Semana de la Bruja, reviva el misterioso ritual ancestral de Saint Pou y el Rabouni.

Con los pies bien plantados en este pueblo de Gâtine, retroceda en el tiempo para descubrir la mítica Berthe y « épourer la pou ». Es EL DÍA para desahogarse

Para toda la tribu

Lassen Sie zum Abschluss dieser Hexenwoche das uralte und geheimnisvolle Ritual des Heiligen Pou und des Rabouni wieder aufleben.

Mit den Füßen fest in diesem Dorf in der Gâtine verankert, reisen Sie in der Zeit zurück, um die mythische Berthe zu entdecken und die Pou zu « entstauben ». Es ist DER TAG, um sich von seinen Ängsten zu befreien!

Für den ganzen Stamm

