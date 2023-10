Défis de sorcellerie 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 31 octobre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Enfile ton costume de sorcier ou sorcière et relève les défis ensorceleurs pour prouver ta magie.

Parcours le chemin des sorcières à Hérisson et relève les différents défis pour rejoindre la bande des petits sorciers. Des jeux et gourmandises à la clef…

Animation en autonomie pour toute la tribu. À partir de 4 ans.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

7 Rue des Merveilles Le Cordon, bar associatif du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Put on your wizard or witch costume and take on the bewitching challenges to prove your magic.

Follow the witches’ trail at Hérisson and take up the various challenges to join the band of little wizards. Games and treats await?

Self-guided activities for the whole tribe. Ages 4 and up

Ponte tu disfraz de mago o bruja y acepta los retos hechizantes para demostrar tu magia.

Sigue el camino de las brujas en Hérisson y acepta los distintos retos para unirte a la pandilla de pequeños magos. Te esperan juegos y golosinas..

Actividades autoguiadas para toda la familia. A partir de 4 años

Schlüpfe in dein Kostüm als Zauberer oder Hexe und stelle dich den verhexten Herausforderungen, um deine Magie zu beweisen.

Lauf den Hexenpfad in Igel entlang und nimm die verschiedenen Herausforderungen an, um dich der Bande der kleinen Hexen anzuschließen. Spiele und Leckereien warten auf dich?

Selbstständige Animation für den ganzen Stamm. Ab 4 Jahren

Mise à jour le 2023-10-18 par CC Parthenay Gâtine