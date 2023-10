Venez à moi sorcières ! Par Céline Cossard 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 28 octobre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Sorcières ! Venez à moi, et laissez-vous conter !

Vous qui savez les secrets de l’univers, qui conversez avec les oiseaux et les arbres… Vous qui guidez, sauvez ou punissez, vous qui portez la magie en vous… Sorcières des villes, des forêts et des déserts, vieilles femmes et jeunes filles, depuis le début des temps jusqu’à maintenant…

À partir de 15 ans.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 19:16:00. .

7 Rue des Merveilles Le Cordon, bar associatif du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Witches! Come to me, and let me tell you all about it!

You who know the secrets of the universe, who converse with birds and trees? You who guide, save or punish, you who carry magic within you? Witches of cities, forests and deserts, old women and maidens, from the beginning of time to the present day?

Ages 15 and up

¡Brujas! ¡Ven y deja que te lo cuente todo!

¿Vosotras que conocéis los secretos del universo, que conversáis con los pájaros y los árboles? ¿Tú que guías, salvas o castigas, tú que llevas la magia dentro de ti? Brujas de ciudades, bosques y desiertos, ancianas y jovencitas, desde el principio de los tiempos hasta nuestros días?

A partir de 15 años

Hexen! Kommt zu mir und lasst euch erzählen!

Ihr, die ihr die Geheimnisse des Universums kennt, die ihr mit den Vögeln und den Bäumen redet? Ihr, die ihr lenkt, rettet oder bestraft, ihr, die ihr die Magie in euch tragt? Hexen der Städte, Wälder und Wüsten, alte Frauen und Mädchen, vom Anfang der Zeit bis heute?

Ab 15 Jahren

Mise à jour le 2023-10-17 par CC Parthenay Gâtine