Cercle de femmes : exploration sensorielle des archétypes féminins 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 28 octobre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Une exploration sensorielle des archétypes féminins, c’est ce que vous propose Salya Petitphar femme colibri et tisseuse dans l’âme.

Passeuse des savoirs ancestraux, elle aime faire un pont entre le tangible et le sacré, réécrire la définition de la rationalité, démystifier le voile jeté sur l’invisible. Elle raconte, elle chante, elle danse, elle percute et vous invite à la suivre pour ressentir votre vraie nature.

Pour celles qui questionnent, pour celles qui recherchent, pour celles qui connaissent, pour celles qui devinent, pour celles qui goûtent, pour celles qui désirent, pour celles qui dessinent, pour celles qui dansent, pour celles qui honorent… leur féminité !

Salya est à l’initiative de la création de Lunactives, association qui a pour vocation d’accompagner les femmes dans l’exploration de leur féminité. Elle facilite des cercles de femmes et anime des ateliers de danse..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 22:33:00. .

7 Rue des Merveilles Le Cordon, bar associatif du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A sensory exploration of feminine archetypes is what Salya Petitphar, hummingbird and weaver at heart, offers you.

A conduit for ancestral knowledge, she likes to bridge the gap between the tangible and the sacred, to rewrite the definition of rationality, to demystify the veil thrown over the invisible. She tells, she sings, she dances, she shakes things up, and invites you to follow her to feel your true nature.

For those who question, for those who seek, for those who know, for those who guess, for those who taste, for those who desire, for those who draw, for those who dance, for those who honor? their femininity!

Salya was the driving force behind the creation of Lunactives, an association dedicated to helping women explore their femininity. She facilitates women?s circles and leads dance workshops.

Salya Petitphar, colibrí y tejedora de corazón, te lleva a una exploración sensorial de los arquetipos femeninos.

Conductora de conocimientos ancestrales, le gusta tender puentes entre lo tangible y lo sagrado, reescribir la definición de racionalidad y desmitificar el velo que cubre lo invisible. Cuenta historias, canta, baila, agita las cosas y te invita a seguirla y a sentir tu verdadera naturaleza.

Para los que se preguntan, para los que buscan, para los que saben, para los que adivinan, para los que saborean, para los que desean, para los que dibujan, para los que bailan, para los que honran… ¡su feminidad!

Salya fue la impulsora de la creación de Lunactives, una asociación dedicada a ayudar a las mujeres a explorar su feminidad. Dirige círculos de mujeres y talleres de danza.

Salya Petitphar, Kolibrifrau und Weberin mit Leib und Seele, bietet Ihnen eine sinnliche Erkundung der weiblichen Archetypen.

Als Vermittlerin von überliefertem Wissen schlägt sie gerne eine Brücke zwischen dem Greifbaren und dem Heiligen, schreibt die Definition von Rationalität neu und entmystifiziert den Schleier, der über das Unsichtbare geworfen wird. Sie erzählt, singt, tanzt und schockiert und lädt Sie ein, ihr zu folgen, um Ihre wahre Natur zu spüren.

Für Frauen, die Fragen stellen, für Frauen, die suchen, für Frauen, die wissen, für Frauen, die raten, für Frauen, die schmecken, für Frauen, die begehren, für Frauen, die zeichnen, für Frauen, die tanzen, für Frauen, die ihre Weiblichkeit ehren!

Salya ist die Gründerin von Lunactives, einem Verein, der Frauen bei der Erforschung ihrer Weiblichkeit unterstützt. Sie veranstaltet Frauenzirkel und Tanzworkshops.

Mise à jour le 2023-10-17 par CC Parthenay Gâtine