Soupe au caillou 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 27 octobre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

La soupe au caillou, vous connaissez ? C’est une soupe paysanne traditionnelle, où un caillou est ajouté pendant la cuisson. C’est aussi un conte traditionnel, qui parle de partage et de faire-ensemble. Au Nombril, haut-lieu légendaire où les cailloux racontent des histoires, on a décidé d’y ajouter notre grain de sel. Alors pour notre soupe au caillou, ramenez 1 légume et 1 histoire à partager !

Sans exigence ni prétention, chacun est libre de prendre la parole et de raconter, le but est de partager la soupe autour d’une guérouée d’histoires, à la manière des veillées d’antan. Et pour la semaine de la sorcière, on a sorti notre chaudron et déballé nos histoires de sorcières..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

7 Rue des Merveilles Le Cordon, bar associatif du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Do you know what pebble soup is? It’s a traditional peasant soup, in which a pebble is added during cooking. It’s also a traditional tale about sharing and coming together. At Le Nombril, a legendary place where pebbles tell stories, we decided to add our two cents. So for our pebble soup, bring 1 vegetable and 1 story to share!

With no strings attached, everyone is free to speak up and tell their stories, the aim being to share the soup over a heap of stories, in the style of the old-time wakes. And for Witch Week, we’ve got out our cauldron and unpacked our witch stories.

¿Sabe qué es la sopa de guijarros? Es una sopa campesina tradicional a la que se añade un guijarro durante la cocción. También es un cuento tradicional sobre compartir y reunirse. En Le Nombril, un lugar legendario donde los guijarros cuentan historias, decidimos darle nuestra propia vuelta de tuerca. Para nuestra sopa de guijarros, ¡traiga una verdura y una historia para compartir!

El objetivo es compartir la sopa y contar historias, como en los viejos tiempos. Y para la Semana de la Bruja, hemos sacado nuestro caldero y hemos desempacado nuestras historias de brujas.

Kennen Sie die Caillou-Suppe? Das ist eine traditionelle Bauernsuppe, bei der während des Kochens ein Stein hinzugefügt wird. Sie ist auch ein traditionelles Märchen, das vom Teilen und vom Zusammensein erzählt. In Le Nombril, dem legendären Ort, an dem Steine Geschichten erzählen, haben wir beschlossen, unseren Senf dazuzugeben. Bringen Sie also für unsere Steinsuppe ein Gemüse und eine Geschichte mit, die Sie mit anderen teilen möchten!

Ohne Ansprüche oder Vorurteile darf jeder das Wort ergreifen und erzählen. Das Ziel ist es, die Suppe mit einem Geschichtenreigen zu teilen, wie es früher bei den Nachtwachen üblich war. Und für die Hexenwoche haben wir unseren Kessel gezückt und unsere Hexengeschichten ausgepackt.

Mise à jour le 2023-10-17 par CC Parthenay Gâtine