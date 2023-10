Cilou Martin & Aline Leroy Le V@ntre, poésie éléctrique 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 27 octobre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Sortie de résidence ! Il s’agit de voir une étape de création de ce spectacle. Ces rencontres sont imaginées comme des échanges permettant à vous, public, de voir le processus de création d’un spectacle, et à l’artiste de se confronter à un premier regard extérieur.

Cilou et Aline vous emmènent à la rencontre d’un personnage à la recherche de son ombre perdue. Assaillie par une société qui l’oppresse, il cherche à fuir, mais se fait rattraper par ce monde fatigué et étouffant. Une course effrénée s’ensuit. Cherchant son ombre, une part de lui-même disparue, il parcourt mondes, villes et espaces temps, dans des univers réels ou fantasmés, allégoriques ou introspectifs. Petit à petit, sa quête initiatique l’entraînera à trouver son propre équilibre, vers sa propre lumière….

7 Rue des Merveilles Le Jardin du Nombril

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Out of residency! This is an opportunity to see a stage in the creation of this show. These encounters are conceived as exchanges enabling you, the audience, to see the creative process of a show, and the artist to confront a first outside view.

Cilou and Aline take you on a journey to meet a character in search of her lost shadow. Assailed by a society that oppresses him, he tries to flee, but is caught up by this tired, suffocating world. A frantic race ensues. Searching for his shadow, a part of himself that has disappeared, he travels through worlds, cities and time, in universes that are real or fantasized, allegorical or introspective. Little by little, his initiatory quest leads him to find his own equilibrium, towards his own light?

¡Fuera de la residencia! Esta es una oportunidad para ver una etapa de la creación de este espectáculo. Estos encuentros están concebidos como intercambios que le permiten a usted, el público, ver el proceso creativo de un espectáculo, y al artista enfrentarse a una primera visión exterior.

Cilou y Aline le llevan a conocer a un personaje en busca de su sombra perdida. Asaltado por una sociedad que le oprime, intenta huir, pero se ve atrapado por este mundo cansado y asfixiante. Se inicia entonces una carrera frenética. En busca de su sombra, una parte de sí mismo que ha desaparecido, recorre mundos, ciudades y tiempos, en universos reales o fantaseados, alegóricos o introspectivos. Poco a poco, su búsqueda iniciática le llevará a encontrar su propio equilibrio, hacia su propia luz..

Ausgang aus dem Wohnheim! Es geht darum, eine Etappe der Entstehung des Stücks zu sehen. Diese Treffen sind als Austausch gedacht, der es Ihnen, dem Publikum, ermöglicht, den Entstehungsprozess einer Aufführung zu sehen, und dem Künstler, sich mit einem ersten Blick von außen zu konfrontieren.

Cilou und Aline nehmen Sie mit auf eine Reise zu einer Figur, die auf der Suche nach ihrem verlorenen Schatten ist. Von einer Gesellschaft bedrängt, die ihn unterdrückt, versucht er zu fliehen, wird aber von dieser müden und erstickenden Welt eingeholt. Es folgt eine rasante Jagd. Auf der Suche nach seinem Schatten, einem verschwundenen Teil von sich selbst, durchstreift er Welten, Städte und Zeiträume, in realen oder fantastischen, allegorischen oder introspektiven Universen. Nach und nach führt ihn seine Initiationssuche zu seinem eigenen Gleichgewicht, zu seinem eigenen Licht?

Mise à jour le 2023-10-17 par CC Parthenay Gâtine