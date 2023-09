Après-midi jeux 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 20 octobre 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Une après-midi jeux sur le thème de ma « magie/sorcière » est organisé au Nombril du Monde à Pougne-Hérisson.

Ouvert à tous, en accès libre et gratuit.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 20:00:00. .

7 Rue des Merveilles Le Nombril du monde

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An afternoon of games on the theme of my « magic/witch » is organized at the Nombril du Monde in Pougne-Hérisson.

Open to all, free access

En el Nombril du Monde de Pougne-Hérisson se organiza una tarde de juegos sobre el tema de mi « magia/bruja ».

Abierto a todos, entrada gratuita

Ein Spielenachmittag zum Thema meine « Magie/Hexe » wird im Nombril du Monde in Pougne-Hérisson organisiert.

Für alle offen, frei zugänglich und kostenlos

Mise à jour le 2023-09-21 par CC Parthenay Gâtine