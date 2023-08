Labo des Contes – Fabuleuse Herboristerie (7 ans et plus) 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 30 août 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Des Labos pour jouer avec les mots ! Plongez dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte.

Au sein de chaque plante se trouve un secret de guérison. Explorez le Jardin des Histoires, fouillez le livret d’herboriste et observez bien le végétal… Les plantes cachent mille et une propriétés médicinales et vertus magiques, à vous d’en percer les mystères !.

2023-08-30 fin : 2023-08-30 18:00:00. .

7 Rue des Merveilles LE NOMBRIL DU MONDE

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Labs to play with words! Immerse yourself in the world of storytelling with workshops on how to play with words.

Within each plant lies a healing secret. Explore the Story Garden, rummage through the herbalist’s booklet and take a close look at the plants? Plants hide a thousand and one medicinal properties and magical virtues, and it’s up to you to unravel their mysteries!

Laboratorios para jugar con las palabras Sumérgete en el mundo de la narración con talleres sobre cómo jugar con las palabras.

Cada planta encierra un secreto curativo. Explora el Jardín de los Cuentos, rebusca en el herbolario y echa un buen vistazo a las plantas? Las plantas esconden mil y una propiedades medicinales y virtudes mágicas, ¡de ti depende desvelar sus misterios!

Labos, um mit Worten zu spielen! Tauchen Sie ein in die Welt der Märchen mit Workshops, in denen Sie sich mit dem Märchen auseinandersetzen können.

In jeder Pflanze steckt ein Heilungsgeheimnis. Erforschen Sie den Garten der Geschichten, stöbern Sie im Kräuterbuch und schauen Sie sich die Pflanzen genau an? Die Pflanzen verbergen tausendundeine Heilkraft und magische Eigenschaften

Mise à jour le 2023-08-15 par CC Parthenay Gâtine