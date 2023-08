Marché nocturne des artisans créateurs 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson, 25 août 2023, Pougne-Hérisson.

Pougne-Hérisson,Deux-Sèvres

Nouveauté 2023 : Visitez le jardin au couché du soleil et découvrez nos voisins !

Un marché nocturne pour une multitude de talents locaux ! On valorise le travail de nos voisins artisans locaux en les invitants au Jardin des Histoires.

De quoi s’émerveiller, bien manger, se faire plaisir et voir toute l’étendue des richesses et des talents de notre Gâtine ! Et tout ça, à l’ombre du crépuscule !.

2023-08-25 fin : 2023-08-25 23:03:00. .

7 Rue des Merveilles Le Nombril du Monde

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



New for 2023: Visit the garden at sunset and meet our neighbors!

A night market for a wealth of local talent! We’re showcasing the work of our local artisan neighbors by inviting them to the Story Garden.

There’s plenty to marvel at, eat well, indulge in and see the full extent of our Gâtine’s wealth and talents! And all in the shade of dusk!

Novedad para 2023: ¡visite el jardín al atardecer y conozca a nuestros vecinos!

Un mercado nocturno para el talento local Invitamos al Jardín de los Cuentos a nuestros artesanos locales para mostrarles su trabajo.

Hay mucho para admirar, comer bien, darse un capricho y ver toda la riqueza y el talento de nuestra región de Gâtine ¡Y todo a la sombra del crepúsculo!

Neuheit 2023: Besuchen Sie den Garten bei Sonnenuntergang und lernen Sie unsere Nachbarn kennen!

Ein Nachtmarkt für eine Vielzahl lokaler Talente! Wir werten die Arbeit unserer Nachbarn, der lokalen Handwerker, auf, indem wir sie in den Garten der Geschichten einladen.

Es gibt viel zu staunen, gut zu essen, sich etwas Gutes zu gönnen und die ganze Bandbreite des Reichtums und der Talente unserer Gâtine zu sehen! Und das alles im Schatten der Abenddämmerung!

Mise à jour le 2023-08-23 par CC Parthenay Gâtine