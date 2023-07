Balade nocturne 7, rue des mélèzes Beaumont-du-Lac, 12 août 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

RDV aire de loisirs de Nergout à partir de 20h30. Départ de la balade de 6 à 7 km à 21h00

Coucher de soleil sur le lac puis observation du ciel à la nuit tombée et écoute des bruits de la

nuit au Puy du Rocher. Collation..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

7, rue des mélèzes

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



RDV Nergout leisure area from 8:30pm. Departure of the 6 to 7 km walk at 9:00 p.m

Sunset on the lake, then observation of the sky at nightfall and listening to the sounds of the night

at Puy du Rocher. Refreshments.

Punto de encuentro en la zona de ocio de Nergout a partir de las 20.30 horas. Salida del paseo de 6 a 7 km a las 21.00 h

Puesta de sol en el lago y, a continuación, observación del cielo al anochecer y escucha de los sonidos de la noche en

en el Puy du Rocher. Refrigerio.

RDV aire de loisirs de Nergout ab 20:30 Uhr. Start der 6-7 km langen Wanderung um 21:00 Uhr

Sonnenuntergang über dem See, dann Beobachtung des Himmels bei Einbruch der Dunkelheit und Hören der Geräusche der Nacht

nacht am Puy du Rocher. Imbiss.

Mise à jour le 2023-03-14 par OT Lac de Vassivière