Tournoi open de tennis 7, rue des mélèzes Beaumont-du-Lac, 4 août 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Tournoi open porte de vassiviere-chateauneuf du 4 au 19 août

Simple Dames et Messeieurs de NC-15/1

Inscriptions et renseignements au 06 88 56 56 89.

2023-08-04 fin : 2023-08-19 17:00:00. .

7, rue des mélèzes

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tournoi open porte de vassiviere-chateauneuf august 4-19

Women’s singles and men’s singles NC-15/1

Registration and information: 06 88 56 56 89

Tournoi open porte de vassiviere-chateauneuf del 4 al 19 de agosto

Individual femenino e individual masculino NC-15/1

Inscripciones e información en el 06 88 56 56 89

Tournoi open porte de vassiviere-chateauneuf vom 4. bis 19. August

Einzelne Damen und Herren von NC-15/1

Anmeldungen und Informationen unter 06 88 56 56 89

Mise à jour le 2023-06-05 par OT Lac de Vassivière