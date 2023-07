Randonnée pédestre découverte 7, rue des mélèzes Beaumont-du-Lac, 19 juillet 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Randonnée découverte de 6 à 7 km encadrée. Accueil à 9h00, aire de loisirs de Nergout. Départ à 9h30. Pot l’amitié au retour vers 12h15.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:00:00. EUR.

7, rue des mélèzes

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Guided discovery hike of 6 to 7 km. Welcome at 9:00 am, Nergout leisure area. Departure at 9:30 am. Pot l’amitié on return at 12:15pm

Paseo de descubrimiento guiado de 6 a 7 km. Acogida a las 9.00 h en la zona de ocio de Nergout. Salida a las 9h30. Bebidas a la vuelta a las 12h15

Entdeckungswanderung von 6 bis 7 km mit Begleitung. Empfang um 9.00 Uhr, Freizeitbereich von Nergout. Abfahrt um 9.30 Uhr. Umtrunk bei der Rückkehr gegen 12.15 Uhr

Mise à jour le 2023-03-14 par OT Lac de Vassivière