Soleá – Duo tout public de danse et de guitare flamenca 7 rue des lilas Besançon, 31 août 2023, Besançon.

Soleá – Duo tout public de danse et de guitare flamenca Jeudi 31 août, 15h00 7 rue des lilas Gratuit

La compagnie Kinétochore présente Soleá, un duo de danse contemporaine et de guitare flamenca.

Ce spectacle a pour but d’aller à la rencontre de différents publics dans des espaces non dédiés à la vie culturelle afin de :

– proposer des ateliers de danse et de percussions corporelles adaptés aux participants (enfants, jeunes, personnes en situation de handicap, personnes âgées) ;

– permettre aux participants des ateliers de faire une restitution de leur travail devant leurs proches;

– permettre aux participants et à leurs proches de voir un spectacle danse / guitare flamenca dans leur lieu de vie et ainsi créer un moment de convivialité et de partage autour d’un évènement culturel.

7 rue des lilas 7 rue des lilas, Besançon Besançon 25000 Les Orchamps Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T15:00:00+02:00 – 2023-08-31T16:00:00+02:00

2023-08-31T15:00:00+02:00 – 2023-08-31T16:00:00+02:00

© Didihortense