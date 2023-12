Loto du comité des fêtes 7 Rue des intimes Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-21 14:30:00

fin : 2024-01-21 8 parties, 18 quines, gagnants surprise.

Tombola : caddie de courses valeur 200€ à gagner.

Le gros lot est un voyage d’une valeur de 1100 €..

Buvette et petite restauration sur place. .

7 Rue des intimes Entressen

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

