Mon chapeau de Carnaval 7 Rue des Gouverneurs Bayonne, 14 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 10:00:00

fin : 2024-02-14 12:00:00

C’est bientôt le carnaval!

Viens créer ton chapeau sur le modèle des costumes basques traditionnels et découvre les légendes qui les ont inspirés..

7 Rue des Gouverneurs CIAP LAPURDUM

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



