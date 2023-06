Visite guidée: Au coeur des casemates Grand Bayonne 7 rue des gouverneurs Bayonne, 28 août 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Elles sont nombreuses mais très discrètes, dissimulées tout autour de la ville, au détour des remparts. Descendez dans les anciennes casemates, ces salles de tir voûtées qui ont vu passer bien des soldats. Découvrez leur architecture, leur histoire et leur vocation actuelle..

2023-08-28 à ; fin : 2023-08-28 17:00:00.

7 rue des gouverneurs CIAP

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



They are numerous but very discreet, hidden all around the city, at the bend of the ramparts. Go down into the old casemates, these vaulted shooting rooms that have seen many soldiers pass through. Discover their architecture, their history and their current use.

Son numerosas pero muy discretas, escondidas por toda la ciudad, en el recodo de las murallas. Descienda a las antiguas casamatas, esas salas de tiro abovedadas que han visto pasar a muchos soldados. Descubra su arquitectura, su historia y su uso actual.

Sie sind zahlreich, aber sehr unauffällig, da sie sich rund um die Stadt hinter den Festungsmauern verbergen. Steigen Sie hinab in die alten Kasematten, die gewölbten Schießstände, die schon viele Soldaten passieren sahen. Erfahren Sie mehr über ihre Architektur, ihre Geschichte und ihre heutige Nutzung.

