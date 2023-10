Exposition – Couleurs Café, Carrières de Glenco 7 Rue des Farges Périgueux, 14 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Tous les jours, sauf le dimanche de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00

Exposition Couleurs Café, Carriere de Glencoe, artiste peintre Sociétaire des Beaux Arts du Périgord.

2023-11-14 fin : 2023-11-25 13:00:00. EUR.

7 Rue des Farges

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every day except Sunday from 10:00 to 13:00 and from 15:00 to 18:00

Couleurs Café exhibition, Carriere de Glencoe, painter and member of the Beaux Arts du Périgord society

Todos los días, excepto el domingo, de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 h

Exposición Couleurs Café, Carriere de Glencoe, artista pintor Miembro de las Bellas Artes del Périgord

Täglich außer sonntags von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr

Ausstellung Couleurs Café, Carriere de Glencoe, Malerin Sociétaire des Beaux Arts du Périgord

