Portes ouvertes du magasin de producteur 7 rue des Fabriques Fellering, 21 octobre 2023, Fellering.

Fellering,Haut-Rhin

A l’occasion de ces portes ouvertes, venez découvrir dans un cadre festif propice à l’échange, le magasin de produits fermiers, géré en direct par 13 producteurs.

Au programme : mini-ferme, dégustations, jeu concours, petite restauration et buvette..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 20:00:00. 0 EUR.

7 rue des Fabriques

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the farm produce store, run directly by 13 producers, in a festive setting conducive to exchange.

The program includes a mini-farm, tastings, a competition, snacks and refreshments.

Venga a descubrir la tienda de la granja, gestionada directamente por 13 productores, en un ambiente festivo perfecto para socializar.

Programa: minigranja, degustaciones, concurso, cafetería y refrescos.

Anlässlich dieser Tage der offenen Tür können Sie in einem festlichen Rahmen, der den Austausch fördert, den Laden mit landwirtschaftlichen Produkten entdecken, der von 13 Erzeugern direkt betrieben wird.

Auf dem Programm stehen: Mini-Bauernhof, Verkostungen, Gewinnspiel, kleine Speisen und Getränke.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin