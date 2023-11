Conférence historique : Des photos dans les archives 7 Rue des Écoles Mathieu, 26 novembre 2023, Mathieu.

Mathieu,Calvados

#DesPhotosDansLesArchives – Plongée dans le patrimoine photographique du Calvados

Ce dimanche 26 novembre à 16h00, Anysia L’Hôtellier et Zoé Schmitt des Archives du Calvados seront parmi nous pour une conférence autour de l’exposition et du livre « Des photos dans les archives » que vous pourrez acquérir et vous faire dédicacer à cette occasion !

Pour rappel, les Archives Départementales du Calvados proposent actuellement une nouvelle exposition temporaire à découvrir jusqu’au vendredi 22 décembre 2023 : Des photos dans les Archives. Plongée dans le patrimoine photographique du Calvados. Les Archives du Calvados vous invitent par cette occasion à (re)découvrir l’histoire de la photographie et du Calvados à travers des documents originaux issus de leurs collections..

2023-11-26 16:00:00 fin : 2023-11-26 17:30:00. .

7 Rue des Écoles Médiathèque de Mathieu

Mathieu 14920 Calvados Normandie



#DesPhotosDansLesArchives – Diving into Calvados’ photographic heritage

This Sunday, November 26 at 4:00 pm, Anysia L’Hôtellier and Zoé Schmitt from the Archives du Calvados will be with us for a talk on the exhibition and the book « Des photos dans les archives », which you can buy and have signed on this occasion!

As a reminder, the Archives Départementales du Calvados is currently offering a new temporary exhibition to be discovered until Friday December 22, 2023: Des photos dans les Archives. Dive into Calvados’ photographic heritage. The Archives du Calvados invite you to (re)discover the history of photography and Calvados through original documents from their collections.

#DesPhotosDansLesArchives – Sumergirse en el patrimonio fotográfico de Calvados

El domingo 26 de noviembre a las 16.00 horas, Anysia L’Hôtellier y Zoé Schmitt, de los Archivos de Calvados, darán una charla sobre la exposición y el libro « Des photos dans les archives », que podrá comprar y hacer firmar durante el acto

Le recordamos que los Archivos Departamentales de Calvados ofrecen una nueva exposición temporal hasta el viernes 22 de diciembre de 2023: Des photos dans les Archives. Sumérjase en el patrimonio fotográfico de Calvados. Los Archivos de Calvados le invitan a (re)descubrir la historia de la fotografía y de Calvados a través de documentos originales de sus colecciones.

#DesPhotosDansLesArchives – Eintauchen in das fotografische Erbe des Calvados

Am Sonntag, den 26. November um 16.00 Uhr werden Anysia L’Hôtellier und Zoé Schmitt vom Archives du Calvados bei uns sein und einen Vortrag über die Ausstellung und das Buch « Des photos dans les archives » halten, das Sie bei dieser Gelegenheit erwerben und sich signieren lassen können!

Zur Erinnerung: Die Archives Départementales du Calvados bieten derzeit eine neue Sonderausstellung an, die bis Freitag, den 22. Dezember 2023 zu sehen ist: Des photos dans les Archives. Eintauchen in das fotografische Erbe des Calvados. Die Archive des Calvados laden Sie ein, die Geschichte der Fotografie und des Calvados anhand von Originaldokumenten aus ihren Sammlungen (wieder) zu entdecken.

