Rencontre avec Felix Gretarsson | Les Boréales 7 rue des écoles Mathieu, 24 novembre 2023, Mathieu.

Mathieu,Calvados

Un témoignage exceptionnel sur sa vie hors du commun… la décharge de 10000 volts qui l’a privé de ses 2 bras en 1998 sa double greffe des bras (première mondiale française) en 2021sa très longue rééducation depuis….

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 21:30:00. .

7 rue des écoles Médiathèque de Mathieu

Mathieu 14920 Calvados Normandie



An exceptional account of his extraordinary life… the 10,000 volt discharge that deprived him of his 2 arms in 1998 his double arm transplant (French world first) in 2021 his long rehabilitation since…

Un relato excepcional de su extraordinaria vida… la descarga de 10.000 voltios que le privó de sus 2 brazos en 1998 su doble trasplante de brazo (primicia mundial en Francia) en 2021 su larga rehabilitación desde entonces…

Ein außergewöhnliches Zeugnis über sein außergewöhnliches Leben… die Entladung von 10.000 Volt, die ihn 1998 seiner beiden Arme beraubte seine doppelte Armtransplantation (französische Weltpremiere) im Jahr 2021seine sehr lange Rehabilitation seit…

