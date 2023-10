Rencontre avec Pekka Juntti | Les Boréales 7 rue des écoles Mathieu, 16 novembre 2023, Mathieu.

Mathieu,Calvados

Pekka Juntti (Né en 1980) est journaliste primé et un éditorialiste populaire qui travaille en Laponie. Il vit avec sa femme et ses trois enfants à Haparanda, en Suède, à la frontière avec la Finlande. Juntti est l’un des auteurs du livre à succès The Forest After Us, lauréat du meilleur ouvrage non-fictionnel en 2019 en Finlande.

Wild Dog est le premier roman de Juntti, inspiré par un article qu’il a lui-même rédigé a propos du husky perdu Nanok..

2023-11-16 20:30:00 fin : 2023-11-16 21:30:00. .

7 rue des écoles Médiathèque de Mathieu

Mathieu 14920 Calvados Normandie



Pekka Juntti (b. 1980) is an award-winning journalist and popular columnist working in Lapland. He lives with his wife and three children in Haparanda, Sweden, on the border with Finland. Juntti is one of the authors of the best-selling book The Forest After Us, winner of the best non-fiction book of 2019 in Finland.

Wild Dog is Juntti?s first novel, inspired by an article he wrote about the lost husky Nanok.

Pekka Juntti (nacido en 1980) es un periodista galardonado y columnista popular que trabaja en Laponia. Vive con su mujer y sus tres hijos en Haparanda (Suecia), en la frontera con Finlandia. Juntti es uno de los autores del bestseller El bosque tras nosotros, ganador del mejor libro de no ficción de 2019 en Finlandia.

Perro salvaje es la primera novela de Juntti, inspirada en un artículo que escribió sobre el husky perdido Nanok.

Pekka Juntti (Geboren 1980) ist ein preisgekrönter Journalist und ein beliebter Kolumnist, der in Lappland arbeitet. Er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Haparanda, Schweden, an der Grenze zu Finnland. Juntti ist einer der Autoren des Bestsellers The Forest After Us, der 2019 in Finnland mit dem Preis für das beste Sachbuch ausgezeichnet wurde.

Wild Dog ist Junttis erster Roman, inspiriert von einem Artikel, den er selbst über den entlaufenen Husky Nanok geschrieben hat.

