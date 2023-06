« Aux sports citoyens ! Sport, société et nation en France au 20ème siècle à travers les Archives du Calvados » 7 rue des écoles Mathieu, 11 juin 2023, Mathieu.

Mathieu,Calvados

Du 1er au 17 juin, découvrez l’exposition originale des Archives du Calvados : « Aux sports citoyens ! Sport, société et nation en France au 20ème siècle à travers les Archives du Calvados », une exposition labellisée Terre de Jeux 2024. Et pour plus d’infos : https://archives.calvados.fr/page/aux-sports-citoyens–3.

Vendredi 2023-06-11 à ; fin : 2023-06-17

7 rue des écoles Médiathèque de Mathieu

Mathieu 14920 Calvados Normandie



From June 1 to 17, discover the Calvados Archives’ original exhibition: « Aux sports citoyens! Sport, society and nation in France in the 20th century through the Archives of Calvados », an exhibition bearing the Terre de Jeux 2024 label. For further information: https://archives.calvados.fr/page/aux-sports-citoyens–3

Del 1 al 17 de junio, descubra la original exposición de los Archivos de Calvados: « ¡Aux sports citoyens! Deporte, sociedad y nación en la Francia del siglo XX a través de los archivos de Calvados », una exposición galardonada con el sello Terre de Jeux 2024. Para más información: https://archives.calvados.fr/page/aux-sports-citoyens–3

Entdecken Sie vom 1. bis 17. Juni die Originalausstellung der Archive des Calvados: « Aux sports citoyens! Sport, Gesellschaft und Nation in Frankreich im 20. Jahrhundert durch die Archive des Calvados », eine Ausstellung mit dem Label Terre de Jeux 2024. Und weitere Informationen: https://archives.calvados.fr/page/aux-sports-citoyens–3

