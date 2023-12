Un petit trou dans la lorgnette pour découvrir l’Art de la Marionnette! 7 Rue des Douves Redon, 24 février 2024, Redon.

Redon Ille-et-Vilaine

La Dynamo sous toutes les coutures : Univers de marionnettes et initiation à la manipulation.

L’exposition La Dynamo met en lumière les univers singuliers de 4 compagnies : Drolatic Industry, Rouge Bombyx, It’s Ty Time et On t’a vu sur la pointe.

Durant la visite, vous découvrirez pas moins d’une cinquantaine de marionnettes, de différentes factures et techniques, qui jouent, joueront, ou ont joué dans les spectacles de nos répertoires.

Vous profiterez d’une démonstration de marionnettes et d’une initiation à la manipulation.

Story-board, scénographies, carnets de croquis de mise en scène, prototypes… autant d’éléments qui vous révèlent les secrets de la création.

Un petit trou dans la lorgnette pour découvrir l’Art de la Marionnette?!

Une immersion pour enfants, adolescents, adultes, seniors !

(D’autres possibilités peuvent exister, sur réservation de groupes : contactez nous !)

Réservation vivement recommandée, via HelloAsso, ou en nous contactant par e-mail ou téléphone.

2 horaires au choix :

de 11:00 à 12:30

ou de 14:30 à 16:00

A très vite à La Bank!

Le Collectif La Dynamo

.

7 Rue des Douves La Bank

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne



